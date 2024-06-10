助教保機構落實融合教育 教部補助經費邀專家輔導

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（中央社記者許秩維台北10日電）為落實融合教育精神，教育部即日起開放教保機構申請支持教保服務的相關措施，由教育部提供補助經費，讓教保機構邀請特教及幼教專家學者入園輔導。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為落實聯合國「身心障礙者權利公約」的融合教育精神，國教署推動「學前融合教育教師專業學習社群」、「融合教育多元輔導計畫」、「集中式特教班融合教育計畫」等支持教保服務人員措施，協助教保機構建立融合教育環境。

「學前融合教育教師專業學習社群」由學前特教教師、教保服務人員或相關專業人員組成園內或跨園社群，針對學前融合教育進行個案討論、經驗分享與對話。

「融合教育多元輔導計畫」及「集中式特教班融合教育計畫」則分別以招收身障生的普通班及集中式特教班為輔導對象，由各教保服務機構視需求申請，國教署將補助機構邀請特教及幼教專家學者入園輔導的相關經費。

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例如南投縣南投國小附設幼兒園曾申請「集中式特教班融合教育」，輔導教授協助將特教班需求納入學習區規劃，減少班級間界線，並安排專業人員諮詢，為重度的融合生添購學習擺位椅、製作溝通圖卡及發聲器等，讓融合生參與各項活動。

國教署表示，有收托身心障礙幼生（含疑似生）的教保服務機構，可於即日起至7月1日前申請「學前融合教育教師專業學習社群」、「融合教育多元輔導計畫」、「集中式特教班融合教育計畫」等支持教保服務人員的措施，申請方式及相關作業期程可洽詢各縣市教育局處。（編輯：張雅淨）1130610