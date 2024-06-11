陸軍官校100週年 中華郵政發行紀念郵票

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）今年適逢中華民國陸軍軍官學校成立100週年，中華郵政公司將於14日發行紀念郵票。

中華郵政公司今天發布新聞稿，國父孫中山於民國13年主持中華民國陸軍軍官學校開學並頒書面訓詞，即現今的國歌歌詞。今年適逢陸軍官校100週年校慶，為感謝國軍官兵犧牲奉獻與保家衛國的辛勞，14日將發行「中華民國陸軍軍官學校100週年紀念郵票小全張」1張，內含面值新台幣8元及28元郵票各1枚。

中華郵政指出，陸軍官校紀念郵票圖案以國旗、校旗及黃埔時期的校門為背景，黃埔、南京、成都及鳳山時期的學生立正並舉手敬禮，心中謹記校訓「親愛精誠」與「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，展現百年來黃埔子弟為國家貢獻心力的真性情。

中華郵政表示，郵票及小全張版銘上的黃埔百年標誌，象徵繼往開來，並祈望國家長治久安、國祚綿延。

配合郵票發行，中華郵政特印製郵票首日封、貼（護）票卡及活頁集郵卡各1批，提前於12日發售，並製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」上網選購。（編輯：張雅淨）1130611