牙醫聯盟稱海外生實習合法 衛福部：只會到教學醫院

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）Abc牙醫聯盟涉以實習名義聘用無照密醫詐領健保費，其中包括海歸學生，卻自稱是合法實習機構。衛福部今天指出，海外畢業返國醫學生只會分發到教學醫院實習，不會在診所。

Abc牙醫聯盟規模龐大，據點遍及海內外，近日遭爆涉嫌以實習名義聘用13名密醫看診，其中甚至包括連牙醫師國考資格都沒有的海歸學生，共詐領健保費牟利至少新台幣4000萬元，遭高雄市衛生局開罰並函送法辦。

Abc牙醫聯盟第一時間聲明指稱，聯盟旗下多家診所皆為醫策會2年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫PGY合格訓練機構；曾依據實習醫師制度實施要點，提供國內外醫學大學畢業且通過第一階段牙醫師考試合格醫師進行臨床實習。

對於Abc牙醫聯盟爭議，衛生福利部口腔健康司副司長顏忠漢接受媒體電訪表示，對此案有掌握，因司法偵辦中，尊重司法調查；就他所知，目前高雄市衛生局對Abc牙醫聯盟沒有停業或歇業等相關處分，仍可看診。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁解釋，現行醫師法規定，進入國外大學、獨立學院醫學系、牙醫學系就讀者，畢業返國需先經學歷甄試，才能報考第一階段國考筆試，通過後將分發到衛福部核定的「教學醫院」實習，不會在診所，結束後再完成第二階段國考。

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至於國內的畢業生，劉玉菁說，在求學階段已先完整實習1年，但畢業後並沒有立刻通過醫師國考者，繼續準備考試期間，有些人會以「實習醫師」的身分到診所，這跟海外留學回台的實習性質不同。

衛福部中央健康保險署高屏業務組科長林惠英說明，目前已啟動行政調查，同時會參考司法調查結果，若確實查有不法情事，除追回相關費用外，依全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法，視違規樣態可停約1個月到1年不等；由於還要實地訪問患者等，需要一段時間結果才能出爐。（編輯：李亨山）1130611