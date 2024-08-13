Abc牙醫聯盟涉逃漏稅逾億元 涉案人千萬元交保

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄Abc牙醫聯盟涉聘用密醫看診、詐領健保費牟利至少新台幣4000萬元遭衛生局開罰函送，雄檢偵辦期間發現聯盟還涉嫌逃漏稅，相關涉案人訊後分別諭知20萬元至1000萬元交保。

台灣高雄地方檢察署發布訊息指出，偵辦高雄連鎖牙醫診所涉嫌不法案件期間，分析查扣資料後，發現診所另涉違反稅捐稽徵法逃漏稅捐等。

檢方12日指揮法務部調查局南部地區機動工作站、高雄市調查處、航業調查處高雄調查站、高雄市刑大等單位，前往涉案診所及相關人處所共計38處搜索，帶回相關涉案共30人調查。

檢察官12日深夜訊問後，認為相關涉案人涉有違反稅捐稽徵法詐術逃漏稅捐、洗錢防制法洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，聯盟總院長謝尚廷、聯盟旗下維泰診所院長謝尚人各諭知1000萬元、500萬元交保，其餘涉案人分別以20萬元至300萬元不等金額交保，檢方將持續追查以釐清案情。

檢方表示，Abc牙醫聯盟涉嫌聘用密醫、詐領健保費等案，經公告偵查結果緩起訴處分，將依程序送二審再議，尚未確定。據了解，檢方從扣得事證，發現診所粗估逃稅金額達數億元。（編輯：黃世雅）1130813