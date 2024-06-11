大型牙醫聯盟涉聘無照密醫 高市衛生局開罰函送
2024/6/11 12:49
（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市Abc牙醫聯盟遭爆涉嫌聘用13名密醫看診，詐領健保費牟利至少4000萬元。高雄市衛生局表示，分別於2019年、2023年接獲檢舉稽查，已開罰3萬及10萬元並函送地檢署偵查。
Abc牙醫聯盟聲明表示，全力配合司法調查，該聯盟旗下多家診所皆為醫策會2年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫PGY合格訓練機構；曾依據實習醫師制度實施要點，提供國內外醫學大學畢業且通過第一階段牙醫師考試合格醫師進行臨床實習。
衛生局說明，2019年12月10日接獲民眾檢舉，經無預警稽查，查有違反醫師法事證，併依違反醫師法第28-2條處新台幣3萬元罰鍰。
衛生局指出，2023年3月7日再接獲民眾檢舉，在無預警稽查之下，當場發現未具牙醫師資格員工執行醫療業務，違反事證明確，依法處分10萬元罰款，併於3月27日主動函移送台灣高雄地方檢察署偵辦。
針對PGY訓練適法性，衛生局表示，均依衛福部相關規定釐清辦理，全案現由司法偵辦中；有關PGY訓練爭議適法與否均依衛福部相關規定釐清辦理。（編輯：謝雅竹）1130611
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。