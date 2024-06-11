小琉球7月起3潮間帶每人收60元 劃區加強保育管制禁遊客進入
2024/6/11 18:27（6/11 19:00 更新）
（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）小琉球因觀光蓬勃發展致海域資源衰退，屏東縣政府7月起推動新保育措施，包含收取觀光保育費、劃設核心區，並將影響潮間帶植被生長的2種海膽自保育對象移除。
屏東縣政府海洋及漁業事務管理所今天發布新聞稿指出，為永續經營自然生態資源、提升民眾保育觀念，縣府7月1日起收取觀光保育費，收取範圍為小琉球杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶，費率每人新台幣60元；琉球鄉民、未滿3歲兒童、身心障礙者及其陪伴者1人則免收。
海洋及漁業事務管理所表示，根據調查，近年琉球海域珊瑚覆蓋率衰退嚴重，潮間帶梅氏長海膽及口鰓海膽繁生，嚴重侵蝕礁岩，影響潮間帶植被生長，危害生物棲息環境，自保育對象移除；另外，將硨磲貝及珊瑚（含珊瑚礁）列入保育物種。
海洋及漁業事務管理所提及，核心區範圍毗鄰肚仔坪潮間帶保育示範區，保育除2種海膽以外的所有水產動植物，並禁止當地居民及研究人員以外民眾進入，確保生物繁衍。
為便利民眾繳納觀光保育票費，縣府委託7-ELEVEN ibon販售觀光保育票券，即日起全國7-ELEVEN門市ibon機台或ibon售票系統開放購票；行前須依規定洽專業導覽人員陪同進入。（編輯：陳仁華）1130611
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