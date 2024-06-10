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小琉球端午登島破1.4萬人 縣府：與其他連假差不多

2024/6/10 19:11（6/10 19:13 更新）
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屏東離島小琉球花瓶石是旅客必訪景點之一。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃郁菁屏東縣10日電）小琉球端午連假首日登島人數破1.4萬，當地人認為超過負載量，應由公權力介入管理；屏縣府交旅處回應，人數與其他連假差不多，提供人潮警示燈號系統讓遊客視情況決定是否登島。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗接受電訪表示，小琉球遊客數超過9000是有點多，連假頭2天住房率超過9成，不過這樣的人數已是假日常態，5月至10月旺季期間平日住房率就有5成，假日皆達8、9成，國慶假期後到4月間則是淡季，落差大，住房率4、5成就算好。

李佳旗說，遊客量過多問題應由公權力介入管理，也許規範外地業者進場開業是解法之一，獨木舟等水上活動沒什麼規範，開店相對容易，致小琉球6、7年前起有越來越多外地業者，疫情後更多；生態與觀光平衡是難題，但若對生態問題坐視不管，有一天小琉球觀光資源枯竭後，還是會被淘汰。

屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞表示，1.4萬的登島人數是連假常態，針對自然人文生態景觀區有人數管制，但對遊客登島僅能作勸導，交旅處官網設有屏東旅遊人潮警示燈號系統，將熱門景點分為舒適、略多、較多3個等級，建議遊客可視燈號決定是否登島，或可選擇屏東其他旅遊景點。

小琉球生態受觀光衝擊已久，屏東縣政府在民國104年公告島上5處潮間帶劃設為自然人文生態景觀區，今年7月1日將其中杉福、漁埕尾、肚仔坪3處潮間帶列為保育示範區，除管控同時間進入人數外，收取每名遊客新台幣60元海洋保育費，專款用於維護自然生態資源及復育等。（編輯：陳仁華）1130610

#小琉球
倪國鈞
國旅客源少 端午連假墾丁、小琉球訂房率僅7成
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