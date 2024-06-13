雲林以南6縣市大雨特報 降雨多在台南高雄一帶

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署今天表示，對流發展旺盛，針對雲林以南至屏東等6縣市發布大雨特報，截至上午10時許，主要降雨範圍多在台南、高雄一帶，累積雨量以台南市南化區48毫米最多。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨地區為雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

根據氣象署網站，截至上午10時許，累積雨量以台南市南化區48毫米最多，累積雨量前10名皆位於台南、高雄一帶。

氣象署表示，今天西南風持續影響，帶來暖濕水氣由海面上移入台灣，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並帶來短延時強降雨，而午後在大台北東側、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，需留意南部地區及午後各地山區有局部大雨發生。

另外，氣象署提醒，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，今天台東縣有焚風發生的機率，中午前後台東縣為橙色燈號，有機會連續出現攝氏36度高溫；台北市、新北市、花蓮縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。（編輯：李淑華）1130613

氣象署13日發布大雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）