雙北花東高溫估達36度 南部及午後山區防大雨

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（中央社台北13日電）中央氣象署今天表示，西南風持續影響，南部及午後各地山區仍需留意局部大雨；氣溫方面，大台北、花東縱谷局部地區高溫可達攝氏36度或是以上，東南部也要留意可能有焚風發生。

氣象署網站發布訊息指出，今天西南風持續影響，帶來暖濕水氣由海面上移入台灣，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並帶來短延時強降雨，而午後在大台北東側、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，需留意南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，近期山區土石鬆軟，前往山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，在溪河、海濱戲水，應隨時注意天氣變化。

氣溫方面，氣象署預測各地高溫普遍32至35度，尤其是大台北、花東縱谷局部地區高溫可以來到36度左右或是以上，而東南部地區也要留意有焚風發生的情況，沒下雨時各地天氣悶熱，外出請注意防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。

此外，北部沿海空曠地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1130613