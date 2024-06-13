雙北花東高溫估達36度 南部及午後山區防大雨
2024/6/13 08:38（6/13 09:02 更新）
（中央社台北13日電）中央氣象署今天表示，西南風持續影響，南部及午後各地山區仍需留意局部大雨；氣溫方面，大台北、花東縱谷局部地區高溫可達攝氏36度或是以上，東南部也要留意可能有焚風發生。
氣象署網站發布訊息指出，今天西南風持續影響，帶來暖濕水氣由海面上移入台灣，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並帶來短延時強降雨，而午後在大台北東側、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，需留意南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。
氣象署提醒，近期山區土石鬆軟，前往山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，在溪河、海濱戲水，應隨時注意天氣變化。
氣溫方面，氣象署預測各地高溫普遍32至35度，尤其是大台北、花東縱谷局部地區高溫可以來到36度左右或是以上，而東南部地區也要留意有焚風發生的情況，沒下雨時各地天氣悶熱，外出請注意防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約26、27度。
此外，北部沿海空曠地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1130613
延伸閱讀頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂溪邊戲水安全守則一次看 遇漩渦不驚慌、不慎落水3方法保命氣象署：氣候變遷影響 梅雨季雨量極端化高雄台南水資源聯合調度 南化水庫蓄水率破75%COVID-19單週新增328例再進流行期 疾管署估8、9月後下降
- 雙北花東高溫估達36度 南部及午後山區防大雨2024/06/13 08:38
- 2024/06/12 18:05
- 2024/06/12 08:58
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
西南風影響玉里達37.4度 13日大台北、花東防逾36度高溫