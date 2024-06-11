氣象署：氣候變遷影響 梅雨季雨量極端化

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天表示，氣候變遷影響下，觀察歷史數據，發現梅雨季出現更加極端化的特徵。統計自1951年至2023年的梅雨季，總雨量最多為2012年、達891.1毫米；最少為1980年的193.4毫米。

中央氣象署今天在臉書「報氣候 - 中央氣象署」分享從歷史數據來看梅雨季的多變性。

氣象署指出，在氣候變遷的影響下，各地天氣或氣候的異常事件肆虐，連原本就十分多變的台灣梅雨也出現更加「極端化」的特徵；梅雨是台灣十分重要的雨水來源之一，它的極端化可能造成雨量分配更為不均，甚至導致更嚴重的旱災或水災，同時也讓梅雨預報變得極具挑戰性。

氣象署統計，自1951年至2023年氣象署11個平地測站數據，包含基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。

據統計，梅雨季總雨量最多為2012年、達891.1毫米；最少為1980年的193.4毫米。下雨天數最多為1957年達37.6天；最少為1991年，僅18.5天。

若觀察非平地站，單日最大降雨量出現在2006年6月9日的阿里山測站、達811.5毫米；最長連續降雨天數則發生在1960年的玉山測站，達39天。

氣象署表示，面對逐漸傾向極端化的梅雨，除了技術上的精進，跨領域合作是必要的，建立有效的溝通機制和風險管理策略也是重要的一環，像是加強公眾應對能力和基礎設施韌性，以減少極端梅雨帶來的損失。綜合預防和調適策略是應對極端化梅雨季的關鍵。（編輯：李亨山）1130611