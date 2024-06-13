葉丙成：教育須穩健 王安石式改革不會成功

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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部次長葉丙成今天在立法院表示，他已7年沒談「翻轉」，許多教育的問題，須先穩健地瞭解背後的原因，再尋求創新，王安石式的改革不會成功。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」專案報告。中國國民黨籍立委洪孟楷質詢問及，葉丙成曾對教育提出許多的看法，上任後要如何改變教育團體的質疑。

葉丙成表示，剛上任時社會有很多誤解，好像他很常談「翻轉教育」，但其實他已經有7年沒有談翻轉。包括之前參加台灣大學校長遴選時，他就一直提到一個理念：「王安石（宋代政治家，曾推動變法）式的改革，是不會成功的。」

葉丙成表示，很多事情無法「畢其功於一役」，也不能「亂翻」。一開始要先瞭解，很多事情的運作背後都有原因，再看看有哪些地方可以透過創新來改變，也就是先穩健地瞭解，再來做創新。

葉丙成提到，上任時接受媒體聯訪提及「新五專」的構想，後來就有教育團體向他瞭解狀況。經過溝通後，消除了許多原本擔心的疑慮，未來他也會持續跟教育團體、社會各界溝通。

國民黨立委賴士葆在質詢時，形容葉丙成是「孔雀型網紅教授」，曾力倡翻轉教育，但今天第一次代表教育部到立法院備詢，提出的報告卻很「規矩」，沒看到有什麼翻轉之處。葉丙成則幽默地回應：「我滿規矩的，我7年沒談翻轉。」並強調擔任次長後，依法行政是必須要做的事，但也會努力在法律允許空間中，尋求創新。

民主進步黨籍立委陳培瑜質詢時也問及，葉丙成曾對體育改革有很大的主張，上任後是否會繼續推動理念，葉丙成說：「我上任前講過的話，都無法迴避。」

葉丙成表示，他上任前關注轉學生參與競賽等規定，在公聽會上就有發言指出，教練、學生處於權力不對等的狀況，這類競賽條件的規定（應指轉學禁賽條款），很容易造成不當管教、甚至是性侵的溫床。

葉丙成說，現在體育署雖非他轄管，但也有將相關建議提供給教育部次長張廖萬堅參考。（編輯：陳政偉）1130613