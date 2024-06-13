教育部博士獎學金月領4萬 估逾2000人申請

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（中央社記者陳至中台北13日電）為鼓勵青年攻讀博士，教育部預計113學年度起推出博士生獎學金，每月可領新台幣4萬元。教育部次長葉丙成今天說，預計補助1200人，預估申請人數會超過2000人。

博士生獎學金規劃自113學年（今年8月起）起實施，針對博士班一年級至博士班三年級非在職學生，每月由教育部補助2萬元、學校及企業共同補助2萬元，合計每月4萬元。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部次長葉丙成做「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」專題報告，民主進步黨籍立委陳秀寶問及博士生獎學金的規劃進度。

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葉丙成表示，目前還在接受申請中，第一年（113學年度）預計補助1200名博士生，每月4萬元，學校透過產學合作可以加碼補助。目前已有1600人申請，預估截止時，申請人數會超過2000人。

陳秀寶也問及，台大前校長陳維昭曾呼籲，政府應規劃8000億元投入高教前瞻計畫，才能全面改善台灣高教的體質。葉丙成則說，不太可能一下子就達到8000億元，但教育預算確實有逐年增加，教育部也會持續爭取。（編輯：李淑華）1130613