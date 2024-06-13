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花蓮大漢學院停辦疑雲 校方：尚未接獲董事會公文

2024/6/13 17:42
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（中央社記者盧太城花蓮縣13日電）花蓮大漢技術學院是否停辦，學校今天表示，董事會在6月5日有提出停辦計畫報告，不過，學校截至今天下午尚未接到董事會公文。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」專案報告，國民黨籍立委萬美玲質詢時提到，大漢學院董事會有「先斬後奏」的疑慮，並詢問今年度大漢學院是否須繼續招生。

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教育部次長葉丙成表示，大漢學院的停辦計畫還沒送到教育部，後續將嚴格審視相關程序；技職司長楊玉惠補充，由於教育部還沒正式核定，大漢學院113學年度仍能招生，目前學校是採取「單招」方式，而非參加聯合招生管道。

大漢學院主任秘書邱天佑接受中央社記者電話訪問表示，董事會今年6月5日在校務會議中有提出停辦計畫報告，但是截至今天下午學校沒有接獲董事會公文；如果董事會有向教育部提報，也會有副本給學校，但學校並沒有收到。（編輯：陳仁華）1130613

#教育部
#葉丙成
葉丙成
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邱天佑
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