台灣美食前進首爾食品展 懷舊風柑仔店吸人氣

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）2024首爾國際食品展6月11日起在韓國國際展覽中心KINTEX登場，「台灣好食品主題專館」以柑仔店主題展出150多件嚴選台灣美食，以懷舊風吸引當地人潮，同時推廣更多元台灣食品優勢。

經濟部國際貿易署與外貿協會合作推出的｢海外國際展覽行銷推廣專案-台灣好食品主題專館｣，繼5月底以精品咖啡館主題參加泰國食品展後，6月11日至14日接續在首爾國際食品展以「台灣柑仔店X韓國雜貨店」形象登場，跨越國界創造回憶共鳴。

這次主題館集結72家廠商的150多件商品，都是近3年內獲得清真驗證、有機驗證、ITQI、Clean Label潔淨標章、Monde Selection、新味食潮（Fun Food Taiwan）或台灣各縣市最佳伴手禮獎認證的優質美食，囊括米麵製品、糕餅甜點、飲料、醬料及魚畜加工產品等眾多品項，展現台灣加工食品產業堅強實力。

除了最廣為人知的鳳梨酥、牛肉麵，為拓展韓國消費者對台灣食品的認識，主題館在展期間搭配拍照打卡轉盤送台灣好禮集客活動，送出台式玉筍、脆瓜、冬瓜茶、擂茶拿鐵、麻辣花生、無麩質米餅、方塊酥及口味多樣的台灣糕餅等多樣好禮，讓現場民眾、廠商嚐鮮。

貿協表示，首爾食品展為亞洲地區歷史悠久且最具影響力的國際性食品展之一，2023年展期4天共吸引約4萬3000人次參觀，40個國家組團參展，參觀者滿意度近90%，是台灣供應商進入南韓食品市場的重要平台。

貿協也在開展首日辦理媒體及貴賓搶先體驗活動，邀請食品專業媒體及人氣網紅Anunu開箱台灣館，吸引Emart、新世界百貨、Home Plus、Market Kurly、GS 25、Mega Coffee及三星集團內部福利網等韓國知名通路洽詢。

現場詢問度最高的商品包括韓國人來台必買的大黑松小倆口牛軋系列點心、海邊走走花生蛋捲及卜立常溫珍珠杯等產品；山水米的鴨間稻黑芝麻手工米香及德朱利斯的紅藜零食，以及華南食品的玉筍、蘿蔔及脆瓜等各式醬菜也因符合韓國健康飲食、小菜文化而受到關注。

貿協指出，韓國為台灣農產食品外銷第7大市場，近年因韓國人赴台旅遊盛行，對於台灣食品好感度大增，許多當地百貨和超市皆有進口台灣食品；期望藉由本次展出，協助台灣加工食品中小企業者蒐集初步商機並了解市場反應，作為後續市場開發參考依據，發展未來商機。

｢海外國際展覽行銷推廣專案-台灣好食品主題專館｣7月也將南進菲律賓，9月預計向東至美國邁阿密，持續向國際買主宣傳台灣嚴選食品，力挺食品業搶攻海外商機。（編輯：陳慧萍）1130614