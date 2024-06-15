教育部長鄭英耀返中山大學 勉勵畢業生莫忘初心

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）教育部長、前國立中山大學校長鄭英耀今天以「畢業生」身分返校參加畢業典禮，他以「想像未來、勇於冒險、勇敢追夢」勉勵畢業生，也希望大家莫忘初心，面對挑戰並承擔責任。

鄭英耀任教育部長前是中山大學校長，他今天回中山大學畢業典禮致詞時說，今天自己和大家一樣，是以「畢業生」身分參與畢典。他回憶39年前進入中山大學投入教職，並擔任各類行政職務，一路從系所主管到校長的點點滴滴。

鄭英耀說，他看過破萬次的西子灣日落與晚霞，實現「一日中山人、終身中山人」的目標。他勉勵畢業生，在中山的日子是人生旅程的黃金關鍵時期，秉持多元、創新、冒險的中山4.0DNA精神，讓生命在中山轉彎，並且彎得精彩漂亮。

鄭英耀指出，感謝陪伴多年的母校給予支持，「從今以後，我們的生命即將面對不同挑戰、承擔不一樣的責任。」更勉勵學子，無論未來社會如何轉變、身分如何轉換，都不要忘記時刻回顧初心，祝福大家的未來如盛開的花朵般精采綻放。

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中山大學代理校長郭志文給畢業生2建議，包含「終身學習」與「充實國際化的視野與內涵」。他提醒畢業生，AI不僅是工具，也重新定義許多行業的運作方式，必須保持開放態度，不斷學習並適應新技術；勉勵畢業生加強語言能力並增進國際閱歷，才能參與全球競爭並擁有更寬廣的發展。

中山大學畢業典禮也同步於線上直播，今年共3458名畢業生，包括大學部1192人、碩士班2100人及博士班166人。教師與貴賓將象徵祝福的紅綠黃3色大氣球傳遞給畢業生，期許他們鵬程萬里。（編輯：郭諭儒）1130615