立委關注AI、虛擬霸凌 教長承諾教材會與時俱進

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（中央社記者陳至中台北12日電）英國近期出現首起VR（虛擬實境）集體性侵案，警方展開調查。台灣朝野立委關注AI（人工智慧）、網路新興霸凌方式，教育部長鄭英耀承諾針對新的霸凌樣態，與時俱進修改教材。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、法務部、內政部報告「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件」，不少立委質詢時都提到，隨著科技變遷，出現許多新的霸凌樣態，現行的防制措施已有些跟不上。

中國國民黨籍立委葛如鈞指出，英國一名少女稱在網路的遊戲分身遭其他玩家性侵，警方介入調查，引起全球關注。他認為，許多兒少都有在遊戲中被跟蹤、騷擾的經驗，虛擬世界的霸凌，仍會造成身心嚴重傷害，但台灣政府的防制機制中，完全沒有提及這些新興的形式。

葛如鈞質詢時也現場播放一段AI製成的語音，AI已能完全模仿出他自己的聲音，說出他從來沒說過的話。他擔心這類假造、模仿科技的發展，將使校園霸凌者界定更為困難。

民主進步黨籍立委陳秀寳也提到，教育部網站的防制霸凌專區，教材已經很久沒有更新，且現有教材的下載次數也僅有1000多次。民間調查也發現，約2成兒少反映學校完全沒有反霸凌、反歧視教育，可見教育部推動的策略，沒有貼近現狀。

對此，教育部長鄭英耀表示，社會快速變遷，許多霸凌樣態出現，與時俱進的教材和課程是必要的，將會滾動式地檢討和修正。

法務部檢察司長郭永發表示，網路遊戲如果涉及犯罪行為，可以向法院申請下架。內政部警政署警政監蔡坤益表示，AI生成聲紋、影音，調查偵辦上已有辨識機制。（編輯：李錫璋）1130612