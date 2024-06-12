學生藥物濫用查獲483人 政府續推新世代反毒策略

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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部今天到立法院報告校園反毒議題，民國112年學生藥物濫用共查獲483人，和往年差不多，將繼續推動「新世代反毒策略」，落實三級預防機制。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、法務部、內政部報告「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件」。根據教育部提供的最新數據，112年查獲學生藥物濫用共483人，113年截至4月底共查獲151人，和歷年差異不大（400到500人間）。

教育部長鄭英耀表示，校園防制重點在於新興毒品，並強化高風險、藥物濫用的個案輔導成效。三級預防機制包括強化宣導；落實清查篩檢、追查情資和藥頭；落實行政輔導先行制度。

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會前接受媒體聯訪，被問及電子煙易摻雜毒品，該如何加強防制。鄭英耀表示，會透過警政、海關單位共同努力，也希望媒體多多協助宣導，共同維護國人尤其是青少年的身心健康。

媒體問及大學生屢有吸食大麻的情形，鄭英耀說，年輕人會想尋求刺激，教育單位將透過社團、諮商、講座等多元方式，讓更多學生瞭解毒品的危害，包括對身體和生涯發展的影響。（編輯：謝雅竹）1130612