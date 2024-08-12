本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

教育部補助15億經費 學校社區共讀站推廣閱讀

2024/8/12 17:30（8/12 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部長鄭英耀（中）到屏東市中正國小參訪社區共讀站「中正時光書香館」，此建築運用學校教職員宿舍拆除後可用的檜木做成牌匾、大門門把與窗台木桌，呈現學校一路走來的歷史痕跡。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月12日
教育部長鄭英耀（中）到屏東市中正國小參訪社區共讀站「中正時光書香館」，此建築運用學校教職員宿舍拆除後可用的檜木做成牌匾、大門門把與窗台木桌，呈現學校一路走來的歷史痕跡。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北12日電）教育部推動學校社區共讀站計畫，截至今年已補助850校，合計約新台幣15億元經費，透過閱讀氛圍營造及多元學習的空間設計，推廣和落實共讀觀念。

教育部今天發布新聞稿指出，為使共讀觀念更加普及，教育部國民及學前教育署持續推動「學校社區共讀站」計畫，鼓勵學校活化既有圖書室或空餘空間並結合學校特色，設置社區共讀站，與社區居民共享圖書資源。

根據國教署資料，學校社區共讀站計畫截至113年已補助850校，共計15億8857萬元，社區共讀站的規劃強調閱讀氛圍營造及多元學習的空間設計，並辦理多項結合各年齡層的學習活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以屏東市中正國小社區共讀站為例，設立之初以校內悠久的歷史為設計發想，由全校學生票選命名為「中正時光書香館」，學校日治時期的教職員宿舍拆除後，將可用檜木做成社區共讀站的牌匾、大門的門把與窗台木桌，走廊也採木製門窗，呈現學校一路走來的歷史痕跡。

閱讀區以整面木質書櫃、地板，打造溫馨書香氛圍，視聽區則以金屬質感的地板及太空彩繪牆面，結合太空艙意象營造未來感，打造兼具歷史感與未來感的社區共讀站，學校還透過辦理夜宿、親子共讀、講座等多樣化活動，吸引不同年齡層民眾參與。（編輯：管中維）1130812

#社區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：