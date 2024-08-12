教育部補助15億經費 學校社區共讀站推廣閱讀

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（中央社記者許秩維台北12日電）教育部推動學校社區共讀站計畫，截至今年已補助850校，合計約新台幣15億元經費，透過閱讀氛圍營造及多元學習的空間設計，推廣和落實共讀觀念。

教育部今天發布新聞稿指出，為使共讀觀念更加普及，教育部國民及學前教育署持續推動「學校社區共讀站」計畫，鼓勵學校活化既有圖書室或空餘空間並結合學校特色，設置社區共讀站，與社區居民共享圖書資源。

根據國教署資料，學校社區共讀站計畫截至113年已補助850校，共計15億8857萬元，社區共讀站的規劃強調閱讀氛圍營造及多元學習的空間設計，並辦理多項結合各年齡層的學習活動。

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以屏東市中正國小社區共讀站為例，設立之初以校內悠久的歷史為設計發想，由全校學生票選命名為「中正時光書香館」，學校日治時期的教職員宿舍拆除後，將可用檜木做成社區共讀站的牌匾、大門的門把與窗台木桌，走廊也採木製門窗，呈現學校一路走來的歷史痕跡。

閱讀區以整面木質書櫃、地板，打造溫馨書香氛圍，視聽區則以金屬質感的地板及太空彩繪牆面，結合太空艙意象營造未來感，打造兼具歷史感與未來感的社區共讀站，學校還透過辦理夜宿、親子共讀、講座等多樣化活動，吸引不同年齡層民眾參與。（編輯：管中維）1130812