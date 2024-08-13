台灣人參與巴黎奧運志工 用最美風景推國民外交

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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）巴黎奧運志工計畫邀請逾5萬名來自世界各地的志工共同用熱情協助賽事進行，其中包括不少台灣人。台灣志工告訴中央社，台灣最美風景是人，樂於提供協助，國民外交也自然而然發生。

一場賽事的成功，少不了幕後的小螺絲釘。而非運動員深入參與奧運的最佳方式，就是透過巴黎奧運志工計畫。

巴奧志工分兩大組，一是奧會志工，協助賽事、典禮順利進行，有4萬5000人；二是在場館周邊協助人流的巴黎市政府志工，約有5300人。

市府員工胡塞雷（Vincent Rousselet）向中央社表示，市府志工分配在巴黎場館周邊的10個運作基地，主要任務是提供遊客觀光、路線指引及賽事相關資訊。每位協調者會帶領近20位志工，從4月開始聯繫、培訓。

志工基地負責人之一的他說，「能有來自各地的人支援很珍貴，他們能和場館周邊路上所有人溝通。對團隊而言也很珍貴，帶來不同的文化融合，有法國、英國人，有來自亞洲、南北美洲、非洲，為團隊帶來很棒的奧運國際能量」。

巴黎市政府志工計畫負責人邦謝克（Sacha Pensec）指出，「5300名志工共有93個國籍，相當多，因此國際性面向很重要。同時還有跨世代及多元性的面向」。據了解，志工年齡層從高中生到70多歲的退休銀髮族都有。

「這些能講不同語言的志工是重要資產，我們要接待來自世界各地的人，志工計畫要反映出社會與奧運現況，因此在計畫中擁有國際特色很重要」。

巴黎奧運位於協和廣場周邊的志工基地，內部空間舒適，有娛樂設備、小點心與免費正餐。8月2日造訪這天，基地正為志工舉辦霹靂舞體驗課，整堂課笑聲不斷。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年8月13日

記者獲准參觀協和廣場（Place de la Concorde）周邊的志工基地。基地借用國小，內部有休息空間，提供桌遊及不間斷的甜鹹點心，讓進來的志工能放鬆、充電，每次服務也免費提供一餐。記者造訪時甚至還有為志工規劃的霹靂舞體驗課，非常有趣。

為感謝志工，除整身的奧運服飾等行頭，胡塞雷向記者透露，最後還有博物館門票在內的神秘小禮，不讓他們空手而歸。

作為市府志工的柯宗佑接受中央社訪問時表示，想用不同方式參與巴黎奧運。他主要工作是幫忙指引方向，並協助遊客用提供的道具拍照留念，「跟世界各地的遊客溝通、分享參與奧運的喜悅，很有趣」。

他提到在和同事聊天過程中做國民外交，「除認識別人，也讓台灣在活動中有更多曝光的機會。我會和他們分享台灣國情、選手狀況、文化，大家也很有興趣。國民外交在過程中就自然而然實現了」。

柯宗佑說，來參加志工的人，無論國籍都抱著一顆想服務的心，也有專程從國外來的。每個人都想深入參與，「即使要我從早上站到晚上都願意，志工服務就是募集全球熱心的人一起來參加的活動」。

廖名義是奧會志工，在桌球、舉重的賽事場館引導觀眾入座。體育迷的他表示，做奧運志工是從小的夢想，能加入行列，有如美夢成真。（廖名義提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年8月13日

在辦理桌球、舉重等賽事的南巴黎體育場館服務的廖名義是巴黎奧會志工，主要引導觀眾入座。

他表示，從小就會看奧運轉播，「看到志工在服務覺得很帥，有機會在電視上看到自己算是小時候的夢想」，旅居法國的他成功報名志工，「像是美夢成真」。

他認為做志工是台灣人從小扎根的習慣，他小時候就會參與淨灘、掃街，「算是種樂善好施的服務精神，也是扎根在我們心裡的想法」。

「巴黎100年前辦了奧運，下次不曉得什麼時候，想說難得機會一定要把握，也剛好可以連結付出、努力的台灣草根精神」。

跆拳道黑帶的張舒涵也是奧會志工，負責公路自由車比賽路線上的交通管制。巴黎奧運期間一會大雨不斷、一會熱浪來襲，加上有時要站上9個小時，都是覺得比較辛苦的部分。「但選手也都是這樣在風雨中騎行的，志工當然也要和選手站在一起」。

她講到參與志工的動機，「若有機會協助運動員，又可以跟來自世界的志工交流，這是一個很棒的機會幫台灣做國民外交」。

張舒涵笑著告訴記者，台灣最美的風景是人，台灣人很熱心助人。這次看到很多志工很熱心幫助選手，這都跟台灣精神很相似，幫助巴黎奧運在這麼美的城市舉辦，Taiwan can help。（編輯：唐佩君）1130813