戴國榮接全產總理事長 籲最低工資調幅至少4%

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）全國產業總工會今天補選理事長，擔任全產總秘書長逾11年的戴國榮高票當選。面對9月即將審議基本工資，戴國榮說，最低工資調幅應4%起跳，才能帶動國內整體薪資成長改善低薪。

全國產業總工會發布新聞稿指出，全產總今天召開臨時會員代表大會補選第8屆理事長、副理事長，由戴國榮披掛上陣，搭檔台灣土地銀行企業工會理事長林佳慶，以99%得票率順利高票當選正、副理事長，成為全產總未來4年的掌舵人。

全產總表示，戴國榮過去擔任全產總秘書長逾11年，也曾任台灣石油工會秘書長8年，不但嫻熟勞工事務，代表全產總擔任多項勞工事務委員與參加各項勞工相關會議，也經常代表勞工團體對勞工政策相關議題發言，為勞工權益喉舌，是無縫接軌全產總各項工作的最佳人選。

全產總指出，戴國榮是屏東縣佳冬鄉人，服務於台灣中油公司，從1987年起積極參與勞動領域事務已有37年餘，曾任台灣石油工會多項職務、台北地方法院勞動調解委員，於2009年當選行政院勞工委員會（勞動部前身）工會會務人員組全國模範勞工，目前也是國發會公正轉型委員、教育部建教合作考核委員及專家小組委員以及勞動部仲裁委員。

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近年來台灣勞工深受低薪、過勞之苦，戴國榮透過新聞稿表示，全產總與制訂全球勞工標準的聯合國國際勞工組織（ILO）理念一致，以促進尊嚴勞動，追求經濟平等及社會正義為價值與目標。未來將持續改善工時、薪資等勞動條件，讓勞工獲得尊嚴且平衡的工作及生活，並建構更完善的社會安全網，以保障勞工的就業、職場及退休安全。

面對未來AI發展、淨零碳排及貿易自由化等對勞工權益及保障帶來的嚴峻挑戰， 戴國榮主張，要在堅持尊嚴勞動的核心價值下，建立社會對話機制，務實解決問題，以創造勞資雙贏。（編輯：張雅淨）1130813