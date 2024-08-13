鄭成功400年誕辰 中華郵政發行紀念郵票

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）今年是鄭成功誕辰400年，中華郵政公司將於16日發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」，1枚面值新台幣35元，總共印製56萬枚。

中華郵政發布新聞稿，「鄭成功400年誕辰紀念郵票」圖案為國立台灣博物館典藏的國寶作品「鄭成功畫像」，是目前傳世最早也最接近真實的鄭成功畫像，背景為國立故宮博物院典藏的「明鄭成功草書中堂軸」草書五言絕句作品，通幅筆力勁健，展現出一派儒將的風範。

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鄭成功（西元1624－1662年）原名森，祖籍福建泉州。早年受南明隆武帝賜姓朱，改名成功。又因起兵抗清有功，受南明永曆帝封為「延平王」，故又稱國姓爺、鄭延平。鄭成功率軍登陸鹿耳門，驅走荷蘭人，拓墾台灣，與繼任的子、孫三世共同開創台灣歷史發展新紀元。

配合「鄭成功400年誕辰紀念郵票」發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於14日發售；並製作預銷首日戳封，於郵票發行當日銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」選購。（編輯：李亨山）1130813