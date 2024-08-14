桃園機場第3航廈2027年全面啟用 評估興建第4航廈

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）桃園國際機場第3航廈預計2027年下半年全部啟用，桃機公司今天說，檢討中的機場園區網要計畫，已將興建第4航廈列入評估。

媒體今天參訪桃園國際機場第3航廈興建情形，最引人注目的是將撐起第3航廈屋頂的16支榕樹意象的大型巨柱，每支高20公尺、重203噸，已吊裝10支，另外6支預計年底完成；另700公尺長的北登機廊廳正組裝玻璃幢幕，空橋也開始建置，目前第3航廈工程總體進度約42.3%。

桃機公司預計明年中先啟用北登機廊廳，2027年主體航廈及南登機廊廳一併啟用。

桃機總經理范孝倫告訴媒體，「桃園國際機場園區網要計畫（第三版）」正進行中，原本規畫第3航廈啟用後評估在北道與第3跑道間興建的衛星廊廳，現在決定新增評估興建第4航廈，同時也會連同檢討第1及第2航廈的整建，究竟是否建衛星廊廳或改為建第4航廈，需要更深入分析，桃機公司保留彈性做法。

桃機公司預計明年中，將「桃園國際機場園區網要計畫（第三版）」報交通部審查。

另外，桃機公司評估，受通膨及物價上影響，第3航廈總經費將從原先新台幣956億元，提高至1283.73億元，交通部已於7月將桃機公司的修正案送國發會審查。

桃機公司副總經理孫宏彬說，目前第3航廈工地每天約有1500多人在工作，桃機已著手進行營運接管準備作業，配合施工進度及相關室內裝修規劃期程，與航警局、移民署、防疫檢疫署、航空公司、地勤公司等公、私部門協調進駐前置作業，預計明年每天在第3航廈工地工作人員可達4000多人。（編輯：吳協昌）1130814