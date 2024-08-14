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桃園機場受累3年疫情虧上百億元 估2024年弭平

2024/8/14 21:32（8/14 21:50 更新）
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桃園國際機場第3航廈興建工程持續展開，目前第3航廈屋頂已可看出波浪造型，北登機廊廳預計2025年中將先啟用，南登機廊廳與主體航廈則預估2027年底一併啟用。中央社記者汪淑芬攝 113年8月14日
桃園國際機場第3航廈興建工程持續展開，目前第3航廈屋頂已可看出波浪造型，北登機廊廳預計2025年中將先啟用，南登機廊廳與主體航廈則預估2027年底一併啟用。中央社記者汪淑芬攝 113年8月14日
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）桃園國際機場受疫情影響，3年累積虧損超過新台幣100億元；去年開始，機場營運快速復甦，桃機公司預估今年可望全部弭平虧損。

媒體今天參訪桃園國際機場第3航廈進度，第3航廈屋頂已可見到波浪造型，北廊廳預計明年中先啟用，南廊廳與主體航廈2027年底則一併啟用。

桃園國際機場在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，2019年旅客量達4868萬人次，稅後盈餘有80.78億元，都創歷年新高；不過，之後受疫情影響，2020年至2022年，累積虧損達113億元。

桃機公司預估，今年旅客量可望達4400萬人次，恢復到疫情前約9成，明年就可達疫情前水準。

桃機董事長楊偉甫告訴媒體，去年雖有小幅獲利，但大多仍用於填補疫情期間虧損，至去年底，虧損仍有54億元，今年可望全部弭平。

不過，楊偉甫也說，除興建中第3航廈外，桃機未來還有3000多億元建設要投資，例如焚化爐、第3跑道等，桃機財務壓力還是很大。（編輯：陳仁華）1130814

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