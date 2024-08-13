1至7月來台轉機393萬多人次 來自美國占逾3成

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）桃園國際機場公司最新統計，國外來台轉機旅客持續快速成長，今年1到7月有393萬多人次，比去年同期多了1成多，其中來自美國旅客就占了3成多。

桃機公司統計，今年1至7月來台轉機旅客為393萬6135人次，比去年同期346萬404人次，多了47萬5731人次，增加約13.7%。

桃機公司說，1至7月轉機旅客中，來自美國的有131萬5652人次，占全部轉機客約3成3，若加上加拿大25萬3319人次，北美地區轉機客就有156.8萬多人次，約占4成。

另外，越南及泰國來台轉機客共66.4萬人次，約占1成7；菲律賓53.2萬人次，約占1成4。

桃機公司說，轉機旅客主要是往返北美與東南亞，1至7月有304.8萬人次，占轉機客總量77.4%。

桃機公司分析，去年9月起，自美國到台灣航班，轉機旅客免除安全檢查，旅客可省1小時安檢等候時間，有助提升旅客自美國來台轉機意願。

桃機統計，去年來台轉機客約625萬人次，較疫前2019年的531萬人次，成長了17.5%，為史上最高紀錄，今年全年轉機客人數可望再攀升。（編輯：陳政偉）1130813