喜憨兒推中秋系列號召做公益 8/25前下單早鳥優惠

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）喜憨兒基金會推出今年中秋系列產品，即起線上及門市可預購，25日前下單有早鳥優惠；喜憨兒基金會表示，今年即使原物料上漲，也未調漲定價，但目前銷售不到3成，盼大眾支持做公益。

喜憨兒基金會推出2024年中秋系列產品，今天下午在喜歡你咖啡鳳山庇護商店，邀公益大使徐凱希、高市府勞工局長江健興等人與憨兒一起進行月餅組裝活動，號召大眾支持，一起做公益。

喜憨兒基金會表示，今年中秋產品相關原物料上漲，但喜憨兒基金會的中秋系列產品沒有調漲定價，只是折扣沒有往年優惠，部分企業及消費者或許因而卻步，使得目前銷售成績不到3成，盼社會大眾多給予支持，一起做公益。

江健興表示，喜歡你咖啡鳳山庇護商店透過工作擴大人際互動，提升憨兒們自信，在店內學習提升工作潛能，發揮自我價值，提供6個身障庇護性就業服務名額，同時也照顧扶持了這6個身障者家庭。

喜憨兒中秋系列中名為「花悅典藏」的雙層禮盒，圖面出自Cindy Wume所繪製的貓咪圖案，內含經典月餅、各式餅乾及百年茶品「遊山茶訪」限定款茶罐，專為愛貓一族所設計；而印有幾米插畫的綻放微笑禮盒，則是一款精緻鐵盒。

還有名為「月亮奇遇記」禮盒，則有今年的新品杏仁千層酥、香橙檸檬酥及鐵觀音奶茶月餅；此外，星球工坊也與喜憨兒聯名的喜遊星球爆米花禮盒，每售出1盒，星球工坊再捐出新台幣10元支持喜憨兒服務。

即日起，喜憨兒中秋禮盒可在喜歡你購物網https://reurl.cc/AjxkK8及喜憨兒門市預購，8月25日前下單有早鳥優惠。

喜憨兒基金會也邀請民眾加入送愛到部落行列，預計為宜蘭縣、新竹縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣約3萬2437名部落、偏鄉及非山非市地區學童募集中秋禮盒，詳情可上喜憨兒基金會官網查詢。（編輯：陳仁華）1130814