全產總理事長改選 籲提高勞退提撥率

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）全國產業總工會今天舉辦會員代表大會並改選理事長，現任理事長江健興高票連任，他今天說，除持續爭取勞退雇主提繳率提高，也將推動勞動教育促進法立法，爭取勞動條件向上提升。

全國產業總工會今天舉行第8屆會員代表大會，現任理事長江健興與第一銀行企業工會理事長陳正雄搭檔競選，最後在185名出席代表中獲得181名代表支持，以98%的得票率高票連任。

江健興今天表示，全產總每年都關注勞動法令的修改並積極主張調漲基本工資，希望能解決台灣低薪過勞問題，改善台灣勞動者的生活，促進經濟平等與社會正義的實現。

江健興說，隨高齡化與少子化的發展，勞保年金永續與勞退提繳率調高，更是近年全產總關注的焦點，希望能讓老年人晚年安心，年輕人未來可期。

江健興說，在積極爭取下，基本工資連8漲，「最低工資法」去年底也立法三讀通過，已有不錯的成果，但6%的勞退提繳率仍有待持續努力，而隨國內政治情勢從兩黨對立轉為「朝小野大」、藍綠白政局，勞工議題恐有被邊緣化的疑慮，勞工權益的保護與政策參與恐被政爭淹沒。

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江健興也向總統賴清德喊話，希望賴總統不要忘了「會將工會提高勞退6%的訴求放在心上」的承諾，還有解決低薪問題、支持企業併購後勞工的權益、保障年輕人、非典型勞工和公務人員的勞動權益、追求淨零公正轉型，以及建置性別平權的工作環境等承諾。

江健興說，未來將延續過去的工作重點，除了爭取勞退新制雇主6%提繳率提高、持續關注勞保年金財務問題，要求政府持續撥補並負最終支付責任外，將會推動勞動教育促進法立法，持續擴大組織，爭取全體勞工勞動條件向上提升。（編輯：陳政偉）1130606