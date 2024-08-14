石岡熱氣球嘉年華 奧運雙金李洋林郁婷23日現身開幕

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中石岡熱氣球嘉年華8月23日至25日將在土牛運動公園登場。活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗、8分鐘華麗煙火等，開幕記者會將邀請奧運金牌羽球男雙李洋及台灣女拳王林郁婷出席，為台灣英雄喝采。

中市府民政局今天透過新聞稿發布活動訊息表示，台中石岡熱氣球嘉年華23日至25日將在石岡區土牛運動公園登場，今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂．多蒂」，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球將輪番展演，讓大家盡情欣賞。

民政局長吳世瑋表示，活動除規劃6場熱氣球繫留升空體驗、精彩音樂響宴、8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀等活動外，首日開幕記者會將邀請巴黎奧運金牌得主，羽球男雙李洋及女拳王林郁婷擔任來賓，感謝他們為國爭光。

石岡區長劉素幸表示，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，並採現場排隊購票，每張票均一價新台幣500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

8月23日至25日體驗活動規劃上、下午共6場，上午場為每天上午5時至7時30分；下午場則為每天下午4時至6時30分；購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張。（編輯：陳仁華）1130814