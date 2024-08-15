台灣農產節新加坡登場 彰化葡萄等蔬果進軍在地超市

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（中央社記者吳昇鴻新加坡15日專電）台灣農產節今天在新加坡登場，來自彰化的巨峰葡萄等多項農產品掀起在地人購買熱潮。駐新加坡代表童振源表示，台灣蔬果銷至新加坡，讓在地人不用出國就能享用甜美滋味。

台灣農產節（Taiwan Agriculture Produce Fair）今天至21日在新加坡舉辦，開幕儀式上午在昇菘超市舉行，駐新加坡代表處經濟組長吳文忠、新加坡台灣貿易中心主任吳宜玲、率領縣府團隊到新加坡推銷農產品的彰化縣長王惠美，以及昇菘集團、萬生科技農業公司代表等人出席。

駐新加坡代表童振源致詞時表示，新加坡友人非常喜愛台灣產品，未來台灣將推出更多產品到新加坡，這次由王惠美領軍、帶來巨峰葡萄等許多甜美多汁的水果及蔬菜，都是在地相當受歡迎的品項。

童振源說，彰化是台灣中部地靈人傑、充滿人文風情的地方，豐富美味的水果到新加坡銷售，讓新加坡民眾不用出國就可以享用甜美滋味，期待未來更多台灣蔬果進軍新加坡。

王惠美表示，彰化縣政府與新加坡在地超市有多年合作，「彰化優鮮」品牌選擇多元產品，特地從台灣帶來新加坡，在台灣農產節開幕儀式上亮相，感謝新加坡消費者對彰化農產品的支持，未來將持續輔導、鼓勵農民提升生產技術，讓品質精美的彰化蔬果走向國際。

農產節推銷的蔬果包含來自彰化的巨峰葡萄、金針菇、杏鮑菇、鴻禧菇及地瓜等多項農產品，開幕儀式現場吸引不少在地居民圍觀。

一名60歲的新加坡家庭主婦告訴記者，她曾到彰化旅遊、熟悉歌手羅大佑的歌曲「鹿港小鎮」，最喜歡巨峰葡萄，很開心看到彰化農產品銷至新加坡。（編輯：高照芬）1130815