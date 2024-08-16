本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 生活

僑生獎學金頒獎 大馬留台校友心向台灣

2024/8/16 19:19（8/16 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。駐馬處代表葉非比（2排右5）、留台聯總與獲獎學子等人合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。駐馬處代表葉非比（2排右5）、留台聯總與獲獎學子等人合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡16日專電）駐馬來西亞代表處今天舉行僑生獎學金頒獎，共52名學子獲獎。馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和說，大馬留台校友心向台灣，也難忘懷留學台灣所受到的幫助。

中華民國僑務委員會去年首次提供「獎勵頂尖及傑出僑生來台就讀大學校院獎學金」，第1屆全球總計135人獲獎，馬來西亞占24人，相當於17.8%。今年是第2屆，全球總計192人獲得獎學金，馬來西亞有52人獲獎，相當於27.08%，其中32人獲頂尖僑生獎學金，20人獲傑出僑生獎學金。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比表示，馬來西亞赴台升學歷史悠久，70年來累積逾10萬名大馬留台人。

葉非比說，大學是人類文明知識的殿堂，也是人生中最黃金的學習階段；大馬留台學子在這個新的起點將可設定目標，增加學習廣度並抱持理想。

馬來西亞華校董事聯合會總會前主席陳大錦去年曾獲僑委會「全球傑出僑生校友」。他表示，在僑委會、留台聯總與駐馬來西亞台北經濟文化辦事處積極推動下，馬來西亞華文教育取得良好的發展，尤其是獨立中學師資的專業發展，台灣貢獻非常大。

彭慶和以畢業30多年的留台校友經驗為例，說明「大馬留台校友一心還是向著台灣」，足以證明在台灣留學時所受到的幫助，是一生中難以忘懷的事情。

國立台灣大學馬來西亞校友會會長趙健強說，選擇赴台灣升學是一項絕對正確、也不會後悔的選擇。台灣擁有優秀的師資與人文環境，讓大馬學子體驗不同的感受。

馬來西亞留台成功大學校友會會長陳文翰說，數理或自然科學是重大技術創新基礎，對國家發展至關重要，但商科也不例外。他鼓勵大馬留台學子在校除了熟悉專業領域，也要跨系修讀商業、人文相關課程，有利於未來人生規劃和事業發展。（編輯：陳妍君）1130816

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和認為，大馬留台校友一心還是向著台灣。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和認為，大馬留台校友一心還是向著台灣。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。駐馬代表葉非比說，台灣教育品質優良，不僅體驗民主、法治、重視人權精神，也能發揮專長，創造屬於自己的一片天地。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。駐馬代表葉非比說，台灣教育品質優良，不僅體驗民主、法治、重視人權精神，也能發揮專長，創造屬於自己的一片天地。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。馬來西亞華校董事聯合會總會前主席陳大錦說，在台灣積極推動下，馬來西亞華文教育取得良好的發展。 中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處16日舉行僑生獎學金頒獎。馬來西亞華校董事聯合會總會前主席陳大錦說，在台灣積極推動下，馬來西亞華文教育取得良好的發展。 中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月16日
#台灣
#僑委會
#馬來西亞
#葉非比
葉非比
駐馬處與馬大合辦研討會 促進交流深化雙邊關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：