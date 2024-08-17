低壓帶及西南風影響 中南部20日前留意雨勢

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（中央社記者余曉涵台北17日電）中央氣象署表示，受到低壓帶及西南風影響，明天起到20日中南部要留意雨勢，21日起雨勢趨緩，各地轉為多雲到晴的天氣型態。

氣象署在官網表示，18日白天低壓帶影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署說，18日晚至20日清晨低壓帶影響及西南風增強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署表示，20日白天起南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

氣象署說，21日至24日各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，21日、22日清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。（編輯：李亨山）1130817