花蓮外海規模6.3地震氣象署改納403餘震 留意3天內規模5.5餘震
2024/8/16 16:56（8/16 17:42 更新）
（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部中央氣象署今天表示，根據重新定位資料後發現，上午花蓮外海芮氏規模6.3地震震央位置西移，深度也較深，納入403地震餘震序列，且要留意3天內有規模5.5餘震。
氣象署原本認定這起地震與403地震無關，屬獨立事件，但下午重新分析後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置略西移，納入403地震餘震序列。
氣象署測報中心主任吳健富表示，東南角位置餘震數量較少，釋放能量較沒這麼大，有機會發生較大規模餘震，且經重新分析震央，的確比一開始認定的還要偏西，深度又較深，才改納入403地震序列中。
吳健富說，離主震發生後4個月發生規模這麼大餘震是有機會，但較少見，台灣東部能量分布較多，是地震好發區域，仍要留意3天內有規模5.5餘震。（編輯：李明宗）1130816
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