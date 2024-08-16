本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 生活

花蓮外海規模6.3地震氣象署改納403餘震 留意3天內規模5.5餘震

2024/8/16 16:56（8/16 17:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
16日上午花蓮外海發生規模6.3地震，各地最大震度為4級。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
16日上午花蓮外海發生規模6.3地震，各地最大震度為4級。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部中央氣象署今天表示，根據重新定位資料後發現，上午花蓮外海芮氏規模6.3地震震央位置西移，深度也較深，納入403地震餘震序列，且要留意3天內有規模5.5餘震。

氣象署原本認定這起地震與403地震無關，屬獨立事件，但下午重新分析後，深度由原9.7公里更新為19.36公里，位置略西移，納入403地震餘震序列。

氣象署測報中心主任吳健富表示，東南角位置餘震數量較少，釋放能量較沒這麼大，有機會發生較大規模餘震，且經重新分析震央，的確比一開始認定的還要偏西，深度又較深，才改納入403地震序列中。

吳健富說，離主震發生後4個月發生規模這麼大餘震是有機會，但較少見，台灣東部能量分布較多，是地震好發區域，仍要留意3天內有規模5.5餘震。（編輯：李明宗）1130816

東部海域16日上午7時35分發生芮氏規模6.3地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
東部海域16日上午7時35分發生芮氏規模6.3地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#地震
#吳健富
#交通部中央氣象署
延伸閱讀
地震前收到國家級警報民眾讚 氣象署：若有低估或誤報會優化系統15日宜蘭地震規模5.7威力相當0.18顆原子彈 震央深度僅9公里東部海域地震規模6.3 花蓮鏡頭君震歪、海上古道邊坡坍方地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看
吳健富
台東外海地震規模5.4 氣象署：震央地點少見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：