地震前收到國家級警報民眾讚 氣象署：若有低估或誤報會優化系統

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（中央社記者余曉涵台北16日電）宜蘭昨天發生規模5.7地震，今天上午花蓮外海發生規模6.3地震，不少收到國家級警報民眾都認為開始搖晃前就先收到警報。對此，氣象署說，地震後若有低估或誤報情況，就會進行系統優化。

東部海域16日上午7時35分發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里，宜花東最大震度4級，全台有感。宜蘭近海15日下午發生芮氏規模5.7地震，深度9公里，宜蘭最大震度5弱，全台多處有感。

這2起地震，中央氣象署都針對4級以上區域發布國家級警報，不少收到國家級警報的民眾認為，可以在開始感受到搖晃前就先收到警報，非常有用。

對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，發布國家級警報的標準沒有調整，但若有出現誤報或者低估的狀態就會進行系統優化，平常也會做系統的參數調整，加上這2起地震震央的位置也在監測熱區，因此才會讓不少民眾感覺收到警報後才開始搖。

吳健富指出，未來針對國家級警報發布的標準也會進行檢討，讓民眾在發生地震時更快掌握狀況。（編輯：陳政偉）1130816