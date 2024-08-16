東部外海地震無關403及昨天地震 未來3天留意規模5.5餘震

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（中央社記者余曉涵台北16日電）花蓮外海今天上午發生規模6.3地震，中央氣象署地震測報中心副主任許麗文說，今天上午發生的地震研判為獨立事件，跟花蓮403地震或昨天宜蘭規模5.7地震無關，未來3天要留意規模5.5餘震。

根據中央氣象署觀測，今天上午花蓮外海發生規模6.3地震，震央在北緯23.74度，東經121.82度，即在花蓮縣政府東南方34.2公里，位於台灣東部海域，地震深度9.7公里，各地最大震度為4級，截至今天上午8時30分，已經發生9起餘震。

中央氣象署地震測報中心副主任許麗文在記者會中表示，初步資料判斷，這次地震屬於菲律賓海板塊隱沒的前緣地震，雖然位置相當靠近403地震的震央分布區，但氣象署認為403地震餘震的能量已經釋放一個階段，因此研判上午這起地震是獨立事件。

許麗文指出，昨天宜蘭規模5.7地震跟今天上午地震的震央相對位置很遠，因此也認為2起地震並無關聯，是2起獨立事件。

許麗文指出，未來3天內不排除會出現5.5以上餘震，加上近期雨勢，呼籲民眾要留意土石災害。

許麗文說，台灣東部本來就活動頻繁，這個區域過去規模6以上地震有15個，今年則有16個，不能說罕見或少見，且地震本來就是常態性發生。（編輯：陳政偉）1130816

圖為16日上午7時35分地震震源鄰近區域地質剖面圖。（國家災害防救科技中心提供）