北北基等10縣市大雨特報 屏東嘉縣防山區暴雨

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天下午針對10縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，大台北、南投等地有局部大雨發生；高屏、彰化、南投、雲嘉留意大雷雨，並針對屏東、嘉義縣發布山區暴雨災防告警。

中央氣象署下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，大台北、南投地區及桃園、雲林至屏東山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、南投縣、雲林縣山區，以及嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。

另外，氣象署針對高雄市、屏東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、隘寮北溪（飛龍瀑布群），以及嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布山區暴雨災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：張雅淨）1130821