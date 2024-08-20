21日水氣漸減各地晴朗 下週低壓帶再臨防大雨

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署今天表示，明天起至23日台灣受高壓影響，各地多雲到晴，午後北部、東半部及各山區留意雷陣雨；24日起水氣漸增，26、27日台灣又回到低壓帶影響的環境，要留意有局部大雨發生。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，今天午後西南風增強，桃園、彰化一帶都出現9級左右的強陣風，因此帶入較多水氣，降雨範圍較預期擴大、降雨強度也較強；晚間仍要留意持續性降雨。

葉致均表示，明天至23日台灣受到高壓影響，水氣逐漸減少，各地大多為晴到多雲，午後北部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生；其中明天清晨至上午南部有零星短暫陣雨，午後中部地區亦有局部短暫雷陣雨。

葉致均提醒，23日之前為新北至嘉義地區的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

葉致均指出，24、25日高壓逐漸減弱，水氣漸增，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生；26、27日台灣又回到低壓帶影響、環境轉西南風，中南部有不定時的局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。

溫度部分，葉致均提到，預估未來3天各地高溫約在攝氏33至36度間，明天台東仍要留意焚風，桃園以北、花東地區可能會有36度以上高溫發生，週末之後水氣增多、雲層較厚，各地高溫約降1、2度左右。

葉致均說，日本南方海面未來還是一片大低壓帶，其中可能還是會有熱帶系統生成，但短期內尚無明顯訊號，可能要等週末之後再進一步觀察。（編輯：李亨山）1130820