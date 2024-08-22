颱風珊珊生成對台無影響 雙北等5縣市防36度高溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象署觀測，關島西北方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨發展為今年第10號颱風珊珊，對台灣無影響。氣象署也發布雙北等5縣市高溫燈號資訊，中午前後防攝氏36度高溫。

氣象署說，颱風珊珊今天凌晨2時位置在鵝鑾鼻東南東方2340公里海面上，預估以北北西方向朝日本前進，對台灣天氣無影響。

氣象署預報，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣，高溫普遍為33至36度；氣象署也發布高溫燈號資訊，中午前後台北市、新北市、苗栗縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，屏東縣為黃色燈號，氣溫也可能達36度。

氣象署預測，午後北部、東半部地區及其他山區也易有雷陣雨發展，可能有局部大雨。

氣象署提醒，明天前為新北至嘉義沿海的年度天文大潮，西南部及東北部沿海潮位也偏高，漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。（編輯：陳政偉）1130822