北北桃花東防36度以上高溫 吳德榮：23日前各地熱如盛夏
2024/8/21 08:58（8/21 09:11 更新）
（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天發布高溫資訊，北北桃、花東防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，太平洋高壓增強、影響至23日，各地熱如盛夏；24至27日高壓減弱水氣漸增，午後降雨逐日擴大。
中央氣象署上午發布高溫資訊，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生機率；今天台北市為橙色燈號
，有連續3天出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號
低溫燈號小百科
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。
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，預估高溫達36度以上。
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🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天太平洋高壓逐漸增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後山區及少部分平地、偶有局部短暫雷陣雨。
吳德榮指出，明天、23日受太平洋高壓影響，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨發生機率。
吳德榮表示，24至27日太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，但水氣逐日增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，平地受影響的範圍有逐日擴大趨勢。
吳德榮提到，原輕颱雲雀途經海溫偏低，垂直風切偏強的海域，已減弱為熱帶性低氣壓，向北北東前進，今天將給南韓、北韓帶來一些風雨，有韓國行程應注意。（編輯：張雅淨）1130821
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午後局部大雷雨 桃園以北、花東高溫上看36度