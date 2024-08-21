颱風珊珊最快22日晚間生成 朝日本移動對台無影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天表示，位於關島附近熱帶低壓，最快明天晚間有機會增強為今年第10號颱風珊珊，朝日本移動對台無影響；明天、23日是未來一週天氣最穩定2天，天氣晴到多雲，午後留意雷陣雨。

根據中央氣象署網站，今天午後對流旺盛，主要降雨以中南部山區為主，截至下午4時30分，包含雲林古坑、南投集集累積雨量皆逾90毫米；氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，由於西南風挾帶水氣移入，今晚至明晨中南部留意仍有局部零星短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，明天、23日是未來一週天氣最晴朗2天，各地大多為晴到多雲，午後北部、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生；明天清晨中南部可能有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，24、25日由於在琉球南側附近雲簇水氣逐漸移入，降雨範圍擴大，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生；26至28日影響台灣的高壓逐漸減弱，各地留意午後局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天、23日各地高溫約攝氏33至35度，24、25日水氣增加，氣溫稍降1、2度；26日起水氣再增，各地高溫降至約31至33度。

黃恩鴻提醒，今晚、明天桃園至苗栗沿海空曠可能有較強陣風；另外，22、23日仍然是新北至嘉義地區的年度天文大潮，西南部及東北部沿海潮位也偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

黃恩鴻提到，目前位於關島附近熱帶性低氣壓，由於環境適合其發展，增強速度加快，最快明天晚間有機會增強為今年第10號颱風珊珊，未來將朝日本方向移動，對台灣沒有影響；珊珊有機會在27日前後以輕颱強度登陸日本，目前預估影響範圍可能包含大阪、名古屋一帶，提醒赴日民眾注意。（編輯：陳仁華）1130821