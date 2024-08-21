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台東凱米風災重建工程 中央採「即報即審」加速撥補

2024/8/21 15:48（8/21 16:01 更新）
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颱風凱米造成台東部分公共建設損害，縣府初估復原重建經費約新台幣2億4606萬元。行政院公共工程委員會副主委陳為祥（前左）21日會勘時指示，採「即報即審」加速作業。（行政院東部聯合服務中心提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月21日
颱風凱米造成台東部分公共建設損害，縣府初估復原重建經費約新台幣2億4606萬元。行政院公共工程委員會副主委陳為祥（前左）21日會勘時指示，採「即報即審」加速作業。（行政院東部聯合服務中心提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月21日
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）颱風凱米造成台東部分公共建設損害，台東縣府初估復原重建經費約2億4606萬元。公共工程會將採「即報即審」加速作業，讓工程施作與經費同步到位。

行政院公共工程委員會副主委陳為祥今天偕同工程會及中央相關部會，與台東縣政府共同盤點颱風凱米後公共設施災後復原所需經費，國民黨籍立法委員黃建賓也陪同出席。

台東縣政府於簡報時表示，目前初估全縣公共設施災後復建96件，所需經費約新台幣2億4606萬元，包含水利、公路系統、觀光、水土保持、農路及原民部落等工程類別，縣府今年度災害準備金雖有餘額，但已不足因應這次復建經費，須中央全力協助。

陳為祥表示，工程會於7月26日成立颱風凱米專案，提醒地方政府透過開口契約搶險、視情況啟動緊急採購，如災後公共設施復建經費不足報行政院協助；行政院長卓榮泰於8月初院會聽取各部會災情報告後，進一步責成工程會主動與地方政府溝通，提供最大協助。

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工程會隨即兵分三路，針對復建經費採「即報即審」原則處理，具時效性工程，台東縣政府可先行提報，並及早啟動設計，讓實際施作與經費同時到位。

陳為祥也表示，目前氣候異常有常態化的趨勢，面對未來可能更大的天然災害，辦理復建工程時應妥為檢討致災原因，以多元的復建策略，提高公共設施的韌性，工程會在復建策略、經費需求、採購方式等都可擔任溝通平台，協助地方政府及早完成復建工程。（編輯：黃世雅）1130821

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