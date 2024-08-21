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三重台1線往忠孝橋估2個月修復 往忠孝橋尖峰車流穩定略有堵塞

2024/8/21 10:37（8/21 11:13 更新）
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新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，經專業人員及技師初步評估，外側車道部分橋面板及護欄損壞，橋梁主體結構沒有受損，初估整體修復時間約需2個月。圖為21日上午往台北市區方向通勤車潮。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，經專業人員及技師初步評估，外側車道部分橋面板及護欄損壞，橋梁主體結構沒有受損，初估整體修復時間約需2個月。圖為21日上午往台北市區方向通勤車潮。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市府今天表示，三重台1線高架橋往忠孝橋路段，上午的上班交通尖峰期，車流有一點堵塞，但與平常差不多，交通呈現穩定狀態。整體修復工程，預計2個月內儘速修復完畢。

新北市長侯友宜在市政會議後接受聯訪表示，今天上午7時30分至8時，前往現場觀察台1線高架橋的交通狀況。因為原有的2線道改為1線道，已加強宣導替代道路，並以178名警力在平面道路與匝道口疏散車流。

他說，觀察上班尖峰時的車流，稍微有堵塞，但與平常的車流差不多。台1高架往台北市方向施工期管制20公噸以上車輛，限制禁行高架橋，交通算是穩定狀態。

他表示，會持續觀察交通狀況，也呼籲駕駛人遵照指揮人員的疏導，提醒避開高架橋，多利用平面道路。

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故。鋼梁突然滑落並砸破護欄，造成混凝土塊等掉落橋下，砸損下方車輛，所幸無人受傷。

工務局表示，初步評估外側車道部分橋面板及護欄損壞，但橋梁主體結構沒有受損，後續將縝密詳細評估再修復，初估整體修復時間約需2個月，但會在安全無虞下儘量提前完成。（編輯：李錫璋）1130821

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故。新北市交通局指出，經工務單位緊急搶修，目前事故路段僅開放內線一車道通行。圖為21日上午前往台北市區方向通勤車潮。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故。新北市交通局指出，經工務單位緊急搶修，目前事故路段僅開放內線一車道通行。圖為21日上午前往台北市區方向通勤車潮。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成護欄破損。市長侯友宜（左）21日上午前往現場觀察車流狀態。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年8月21日
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成護欄破損。市長侯友宜（左）21日上午前往現場觀察車流狀態。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年8月21日
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侯友宜
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