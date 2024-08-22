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三重台1線最快10/2雙線通車 平面道路同步開放

2024/8/22 09:41（8/22 09:53 更新）
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新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成外側車道部分橋面板及護欄損壞，初估整體修復時間約需2個月。圖為21日上午往台北市區方向通勤車潮。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成外側車道部分橋面板及護欄損壞，初估整體修復時間約需2個月。圖為21日上午往台北市區方向通勤車潮。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
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（中央社記者高華謙新北22日電）新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向受損。新北養工處說，預估最快10月2日恢復雙線通車，目前封閉的三重區重安街部分路段也同步開放，隨時滾動檢討工法儘早通車。

1輛運送鋼梁的聯結車20日清晨行經台1線高架橋三重區中正北路和重安街口上方時，鋼梁突然滑落並砸破護欄，混凝土塊也掉落並砸損下方車輛，所幸無人受傷；經搶救後先恢復單線通車，新北市府工務局初估修復時間約需2個月。

新北市政府養護工程處長鄭立輝表示，預估最快10月2日可恢復雙線通車，6週工程項目包含拆除受損橋面版、護欄及隔音牆；施作臨時支撐、組立修復架；橋面版修復含綁筋組模灌漿；護欄修復、混凝土養護和拆模、拆架；橋面清理、標誌標線及通車前勘查等。

至於事故地點下方的三重區重安街（集美街至中正南路）目前仍封閉，鄭立輝說，這是為了配合橋面修復工程，平面道路10月2日後就會全面通車，會隨時滾動檢討工法，儘早開放。

新北市府交通局也在周邊包括重新路與重安街口、集美街與重安街口、集美街與新興路口及中正南路與新興路口設置共8面導引牌面，指示「往忠孝橋道路封閉請改道」。

三重警方表示，管制往台北方向車流分別從重安街右轉集美街、新興路、中正南路上忠孝橋；從新北大道、中正南路、忠孝橋；重安街右轉集美街、集成路、成功路上中興橋；新北大道經重新路上台北橋。（編輯：張雅淨）1130822

#忠孝橋
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