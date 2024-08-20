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三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車
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三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車

2024/8/20 17:27（8/20 17:46 更新）
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新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成高架道路圍籬及道路遭砸毀。圖為現場拉起封鎖線。中央社記者趙世勳攝 113年8月20日
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成高架道路圍籬及道路遭砸毀。圖為現場拉起封鎖線。中央社記者趙世勳攝 113年8月20日
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（中央社記者高華謙、王鴻國新北20日電）新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，今天清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故。新北市府說，修復期要2個月，台1高架往台北市方向施工期禁行20噸以上大車。

新北市府工務局今天說，1輛運送重達36噸鋼柱的拖板車今天清晨6時許行經台一高架橋三重區中正北路和重安街口上方時，鋼柱突然滑落並砸破護欄，造成混凝土塊等掉落橋下，砸損下方車輛，所幸無人受傷。事故目前正由警方釐清中。

工務局表示，上午10時左右清理完畢後，開放中山高架橋往台北車輛內線通行；經緊急調動專業人員與技師到場，初步評估外側車道部分橋面板及護欄損壞，但橋梁主體結構沒有受損，後續將儘速進行縝密、詳細評估，再辦理修復工程，初估整體修復時間約需2個月，但會在安全無虞下儘量提前完成。

交通局說，目前高架橋往台北方向已開放單線通車，三重區重安街（集美街至中正南路）考量安全因素仍持續封閉，提醒民眾改由重新路上台北橋，或由成功路上中興橋；另外，高架橋也將啟動載重限制，施工期間，往台北方向禁行包括砂石車、貨櫃車及拖板車等20噸以上大型車輛。

新北市長侯友宜下午前往事故現場查看並接受媒體聯訪時說，除立即啟動緊急應變措施、全速修復外，也會釐清事故原因，追究肇事責任，並要求損壞賠償，全案已由警方依公共危險罪偵辦。

侯友宜表示，經工務局報告，會以最快速度、希望在1個多月內能恢復雙向通車，先把路面以及護欄做好，就會趕快恢復雙向通車。

工務局補充，中山高架橋是由交通部公路總局興建，橋齡約40年，於民國100年委由新北市政府維護管理，市府橋管單位委託專業顧問公司每2年進行1次橋梁定期檢測，最近一次檢測是在112年9月，檢測結果整體結構安全無虞；工務局將全力縮短工期以減低交通衝擊。（編輯：方沛清）1130820

（圖取自facebook.com/ntpctraffic）
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（新北市府提供）
（新北市府提供）
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