聯結車鋼梁砸毀台1線高架道路 新北：追究業者責任

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，今天發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成道路及地面車輛毀損。市長侯友宜說，已評估結構安全，待做好交通疏導後，將對業者究責。

台1線高架往忠孝橋方向今天上午近6時發生聯結車載送的鋼梁翻覆事故，砸毀高架道路圍籬及部分路面，碎石波及地面2輛小客車，所幸無人傷亡，但造成通勤車流堵塞，警方迅速派員到場疏散車流。

新北市政府表示，市長侯友宜得知這起事故後，就前往市府10樓交通戰情室了解並指揮。

侯友宜表示，這起事故造成高架橋上道路毀損，也造成嚴重的交通堵塞，市府除通報警察疏導交通，也特別指派工務局、環保局到場，進行結構安全檢視及道路清理。

侯友宜表示，除了先讓交通疏導能夠順暢，也將就高架道路橋梁結構安全進行評估，盡快在橋梁安全無虞下開放交通。

侯友宜表示，要了解鋼構梁為何掉下來造成破損，也導致地面2部轎車受到嚴重傷害，市府將追究業者責任。

侯友宜今天上午進行市政行程時接受媒體聯訪表示，台1高架道路發生事故，在確認橋梁安全無虞後，預估上午11時前就可開放單向通車。（編輯：張雅淨）1130820