三重台1線高架往忠孝橋全線封閉 聯結車鋼梁翻覆釀車輛毀損
2024/8/20 09:34（8/20 11:20 更新）
（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，今天清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，砸毀高架道路並波及地面路段停放車輛，所幸無人傷亡，但造成通勤車流堵塞，警方迅速派員到場疏散車流。
三重警方表示，這起事故發生在今天清晨5時50分，34歲洪姓男子駕駛聯結車行經台1高架三重重安街路段時，不知何故車上載送的鋼梁翻覆，造成高架道路圍籬及道路遭砸毀，碎石波及高架橋下停放的兩輛小客車，所幸無人傷亡。
警方表示，目前高架道路往忠孝橋方向全線封閉，由於是上班時間，造成通勤車流堵塞，警方迅速派員到場疏導交通，並呼籲民眾改走台北橋與中興橋。
三重警分局表示，往北市的用路人可改道路線由新北大道走過圳街、集美街、中興橋；由新北大道走重新路到台北橋；或從新北大道走中正南路到忠孝橋，以避開事故封閉路段。
警方表示，這起事故造成台1高架護欄、路面破損約15公尺。洪男酒測值為零，目前進行拖吊排除事故車輛，同時依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍待調查釐清。（編輯：張雅淨）1130820
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