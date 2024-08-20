台1線往忠孝橋聯結車超載鋼梁翻落 駕駛限制住居

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（中央社記者高華謙新北20日電）34歲洪姓男子今天駕駛超載鋼材的聯結車，沿新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向行駛，車上鋼材翻落並砸破護欄，遭警方依公共危險罪移送，檢察官複訊後諭知限制住居。

洪姓男子駕駛聯結車行經台1線中山高架三重重安街路段時，車上載送的鋼梁突然翻落，砸破高架道路路面及護欄，造成混凝土塊等掉落橋下，砸損下方2部車輛，所幸無人受傷。

洪姓男子酒測值0，並供稱從桃園市載運鋼梁到台北市建案工地，有綁好鋼梁再上路，但不知為何會脫落。

警方表示，在肇事車輛上查扣大車行車記錄器，顯示靜止前車速約時速60公里到70公里間，超過這條路段時速50公里上限，但行車記錄器顯示車速僅可參考、釐清肇事責任，無法據以逕行舉發超速。

警方調查，肇事聯結車貨運單記載車載重（總重）53噸270公斤，而這輛車法定載重43噸，已超載10噸270公斤，依違反道路交通管理處罰條例舉發，將處新台幣1萬元以上罰鍰；裝載貨物不穩妥部分，警方也開出罰單，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方表示，由於洪姓男子駕駛聯結車載運鋼梁脫落損壞橋梁，致生公共往來危險，除面臨修復工程及車損等超過100萬元鉅額賠償，警方詢問後，於晚間6時許將洪姓男子依公共危險罪嫌移送台灣新北地方檢察署偵辦；檢察官晚間複訊後，諭知洪姓男子限制住居。（編輯：李明宗）1130820