新北：三重台1高架事故後首日 上午壅塞1小時內紓解

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（中央社記者高華謙、王鴻國新北21日電）新北三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向因事故僅開放1車道通行。適逢事故後首個上班日，新北交通局說，上午7時至8時最壅塞，排隊車流約1.5公里，約1小時內紓解。

1輛運送超重鋼柱的拖板車昨天清晨6時許行經台1高架橋三重區中正北路和重安街口上方時，鋼柱突然滑落並砸破護欄，混凝土塊也掉落並砸損下方車輛，所幸無人受傷。新北市政府工務局初估修復時間約需2個月。

新北市府交通局交通安全科長林碧芬說，今天上午7時至8時最壅塞，排隊車流約1.5公里，約在1小時內紓解，不過這與平時出現壅塞時的狀況差不多，觀察民眾確實有分流、改道。至於傍晚下班車潮多為反方向，因此評估不會有太大影響。

交通局表示，建議桃園、新莊往台北方向民眾，改由中興橋、台北橋等替代道路行駛。

交通局說，原從國1下五股交流道接台1高架至台北的民眾，有2種改道方式，首先是持續走國1接三重交流道，再行三和路接台北橋；再者是持續走國1接重慶北路交流道即可抵達台北。

交通局也說，施工期間，請改道國道l號、台北橋、中興橋，車程較一般約增加15至20分鐘。（編輯：李錫璋）1130821

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，經專業人員及技師初步評估，外側車道部分橋面板及護欄損壞，橋梁主體結構沒有受損，初估整體修復時間約需2個月。圖為21日上午往台北市區方向通勤車潮。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日