本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園捷運綠線車站命名公布 坑口至藝文特區7站預計115年通車
首頁 / 地方

台1高架往忠孝橋事故 11線公車照走估行駛時間增

2024/8/20 18:22（8/20 18:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成高架道路圍籬及道路遭砸毀，並波及橋下停放車輛。中央社記者趙世勳攝 113年8月20日
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，造成高架道路圍籬及道路遭砸毀，並波及橋下停放車輛。中央社記者趙世勳攝 113年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北20日電）新北交通局說，三重台1高架事故段開放1車道通行，包括299等11條路線公車照走台1高架；忠孝幹線與622路線公車在平面段會繞路改道再上忠孝橋，估行駛時間都會增加但不漏站。

新北市政府交通局今天說，新北市三重區台1高架往台北市方向今天清晨發生拖板車載運鋼材翻落事故，造成往忠孝橋方向全線車道及重安街平面車道交通受阻，經工務單位緊急搶修，目前台1高架事故路段開放內線1車道通行。

新北市府交通局說，考量安全因素，三重區重安街平面道路（集美街至中正南路）仍持續封閉。

新北市府交通局表示，包括299、520、578、579、582、615、617（含副）、652、803、938與內科12等共11條路線公車會照走原路線上台1高架，但受封閉1車道影響，預計行車時間增加。

交通局說，另外，包括忠孝幹線與622路線公車，原本去程會從集美街右轉重安街後接忠孝橋，但現在受限三重區重安街平面道路封閉，因此會改由集美街左轉、右轉重新路、右轉中正南路、最後再接忠孝橋引道上忠孝橋並接回原動線，等於會在平面道路多繞一個圈再上忠孝橋，預估行駛時間多10至15分鐘，無遺漏停靠站。

交通局也呼籲用路人改由中正南路上忠孝橋或由成功路上中興橋、重新路上台北橋往台北市方向行駛。（編輯：方沛清）1130820

（新北市交通局提供）
（新北市交通局提供）
#公車
#三重區
#忠孝橋
#新北市政府交通局
延伸閱讀
三重台1線往忠孝橋估2個月修復 施工期禁行逾20噸大車聯結車鋼梁砸毀台1線高架道路 新北：追究業者責任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：