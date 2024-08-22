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北市恢復2000元敬師獎勵金 估近3萬人受惠

2024/8/22 13:31
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）為慶祝教師節，台北市教育局今天宣布敬師獎勵金提高至新台幣2000元，預計近3萬名正式及代理教師受惠，各大百貨公司及多家企業也推出敬師優惠，以感謝作育英才的教師們。

台北市教育局今天舉辦113年度敬師月啟動儀式，教育局長湯志民宣布，今年敬師獎勵金將從600元提高至2000元，正式、代理教師都能領，還有多家企業推出教師優惠，盼激勵教師士氣，並向平時無微不至照顧學生、勞苦功高的教師表達感謝。

教育局表示，特約商家涵蓋食、衣、住、行、育、樂各面向，包含台北101、微風廣場、遠東百貨、貳樓餐廳、兄弟大飯店、金石堂、台北市立動物園等，味全龍球團更會在9月17日及27日各提供100張免費球票，並提供主場購票半價優惠。

教育局說明，今年預估有近3萬人可領取敬師獎勵金，符合資格者可依需求選擇誠品、京站百貨或4大超商等值禮券。

前台北市長柯文哲民國105年取消發放2000元敬師獎勵金，引發反彈後，在109年訂定「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，明定發放600元等值商品禮券。（編輯：李淑華）1130822

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