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好萊塢特效專家張智仁 世新大學延攬任教

2024/8/23 12:46
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（中央社記者陳至中台北23日電）世新大學今天宣布新學期延攬多名業界專業人士任教，包括美國好萊塢資深電影特效專家，為曾經手「怪奇物語」、「正義聯盟」等知名電影特效的張智仁。

世新大學今天發布新聞稿，介紹新學期增加的10餘名專任教師，許多人都獲得國內外大獎肯定，將透過相關課程，將自身豐富經歷和專業知識，傳授給世新學生。

擁有30年資歷的張智仁（Andy Chang），曾任職好萊塢多間大型視覺特效公司及工作室，經手過「滯留生」、「怪奇物語」、「千萬別抬頭」、「西城故事」、「脫稿玩家」、「正義聯盟」等多部重量級大片。

張智仁在美國節奏特效工作室（Rhythm & Hues Studios）擔任合成技術總監時，團隊負責的奇幻冒險電影「黃金羅盤」奪下第80屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎。世新廣電系延攬張智仁為教授級專業技術人員，期盼他以傑出的海外學經歷，充實學生的專業實力。

在廣播與聲音設計、流行音樂專輯製作與行銷方面，廣電系延攬曾獲得4座廣播金鐘獎的宋修聖任教，將開課分享製作主持、企劃撰寫、配音與聲音表達訓練等經驗。

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注重影視創作的世新數媒系，新學年延攬3D藝術家、動畫導演龔爰任教，他的知名作品包括五月天「諾亞方舟」、劉若英「脫掉高跟鞋」等演唱會的視覺動畫，將講授分鏡設計、動態圖像、專業智能圖像與虛擬場景設計等實作課程。

世新大學校長陳清河表示，世新強調「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，持續引進大量專業新技術人才師資等機制，結合理論與實務來保證教學品質，滿足學生多元的學習需求。（編輯：陳政偉）1130823

陳清河
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