教育部營隊培養女性領導人才 260大專生參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北24日電）為了培育女性領導人才，教育部於暑假期間舉辦「大專女學生領導力培訓營」，吸引超過260人參與。青年署長陳雪玉表示，隨著科技的進步，女性面臨的挑戰也在不斷演變。

青年發展署今天發布新聞稿，每年7、8月都會在北、中、南區舉辦3場次的「大專女學生領導力培訓營」，今年已邁入第21年，累計超過5000人次參與。

青年署長陳雪玉表示，營隊提供年輕世代的交流平台，鼓勵女性探索潛能、認識自我領導特質，拓展視野，並勇敢實現人生目標，成為改變台灣未來的重要力量。

隨著科技不斷進步，女性所面臨的挑戰也不斷演變，陳雪玉提到，今年課程特別設計性別意識與生涯發展、問題分析與危機處理、情緒管理等主題，幫助女性青年建立面對危機的心態，並學習自我對話。

今年營隊還增加了企業參訪行程，7家企業涵蓋鈑金、科技、農業、食品、綠能及製造業等多個產業。透過優秀的女性企業家分享如何運用女性特質推動企業發展，提供寶貴的職場啟發。

教育部預計10月11日的台灣女孩日，舉辦歷屆學員交流分享會，邀請歷年女培學員一起共襄盛舉。相關資訊可參考青年署網站。（編輯：陳政偉）1130824